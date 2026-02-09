Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з атлетами, яких убили росіяни

Микола Дендак — 9 лютого 2026, 23:47
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з атлетами, яких убили росіяни
Владислав Гераскевич
Getty Images

27-річний скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив йому використовувати спеціальний шолом на тренуваннях та змаганнях під час Олімпійських ігор 2026.

Про це спортсмен написав у себе в Instagram.

За словами Владислава, українська сторона готує запит до МОК та боротиметься до кінця, аби виступати на Олімпіаді-2026 саме в цьому шоломі.

Зауважимо, що на ньому зображені українські атлети, які загинули внаслідок російського вторгнення. Гераскевич уже встиг провести перші тренування в цьому шоломі перед стартами на Іграх у Мілані.

"Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти.

Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила. Ми готуємо офіційний запит до МОК і будемо боротися за право змагатися саме в цьому шоломі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Владислав повідомляв, що отримував попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

Зазначимо, що під час тренувальної сесії у першій спробі Владислав показав п'ятий результат (56,47 секунди), а у другій – став третім, подолавши дистанцію за 56,58 секунди.

Третій та четвертий тренувальні заїзди відбудуться вже 10 лютого, а пʼятий і шостий – 11-го. Перший його змагальний старт розпочнеться 12 лютого о 10:30 за Києвом.

Загалом для Гераскевича це третя Олімпіада у кар'єрі. На Іграх-2018 він став 12-м, а в Пекіні-2022 – 18-м.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Владислав Гераскевич

Гераскевич провів тренування на ОІ-2026 у шоломі з загиблими атлетами, яких убили росіяни
Мілан-Кортіна-2026. День 3. Вступ Гераскевича та перший фінал у "літаючих лижників"
Гераскевич: Демонструвати український прапор на міжнародній арені – надважлива місія
Україна оголосила прапороносців на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026
До нас не дослухаються: Гераскевич заявив, що IBSF ігнорує докази підтримки війни російськими спортсменами

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік