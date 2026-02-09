МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з атлетами, яких убили росіяни

27-річний скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив йому використовувати спеціальний шолом на тренуваннях та змаганнях під час Олімпійських ігор 2026.

Про це спортсмен написав у себе в Instagram.

За словами Владислава, українська сторона готує запит до МОК та боротиметься до кінця, аби виступати на Олімпіаді-2026 саме в цьому шоломі.

Зауважимо, що на ньому зображені українські атлети, які загинули внаслідок російського вторгнення. Гераскевич уже встиг провести перші тренування в цьому шоломі перед стартами на Іграх у Мілані.

"Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила. Ми готуємо офіційний запит до МОК і будемо боротися за право змагатися саме в цьому шоломі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Владислав повідомляв, що отримував попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

Зазначимо, що під час тренувальної сесії у першій спробі Владислав показав п'ятий результат (56,47 секунди), а у другій – став третім, подолавши дистанцію за 56,58 секунди.

Третій та четвертий тренувальні заїзди відбудуться вже 10 лютого, а пʼятий і шостий – 11-го. Перший його змагальний старт розпочнеться 12 лютого о 10:30 за Києвом.

Загалом для Гераскевича це третя Олімпіада у кар'єрі. На Іграх-2018 він став 12-м, а в Пекіні-2022 – 18-м.