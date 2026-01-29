Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Скелетон

Щоб не було акцій проти війни: Гераскевич розповів про попередження від МОК перед Олімпіадою

Микола Літвінов — 29 січня 2026, 23:18
Щоб не було акцій проти війни: Гераскевич розповів про попередження від МОК перед Олімпіадою
Владислав Гераскевич
Viesturs Lacis

Український скелетоніст та прапороносець національної команди на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич повідомив, що отримав попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

Його слова передає Главком.

"До нас зверталися МОК після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубку Європи й вже попереджали та просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, МОК контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію".

Нагадаємо нещодавно Гераскевич зареєстрував петицію до Кабміну щодо запровадження персональних санкцій проти російських спортсменів.

Зазначимо, у вересні минулого року український скелетоніст посприяв недопуску росіян у бобслеї та скелетоні. 21 жовтня Міжнародна лижна федерація (FIS) продовжила відсторонення Росії ще на один сезон.

Також відмітимо, що Владислав здобув олімпійську ліцензію за підсумками етапу Кубку світу.

війна Владислав Гераскевич МОК Олімпійські ігри 2026

війна

Утворилася вирва діаметром 2,5 метра, – президент Ворскли про обстріл стадіону
Власник клубу НБА продає Росії обладнання для управління дронами – Hunterbrook Media
Гераскевич зареєстрував петицію проти російських спортсменів, які підтримують війну
Від покера за збірну Німеччини до смерті в Аушвіці: забута трагедія Юліуса Гірша
Тренера молодіжної збірної України Невмержицького нагородили орденом Богдана Хмельницького

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік