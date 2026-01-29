Щоб не було акцій проти війни: Гераскевич розповів про попередження від МОК перед Олімпіадою

Український скелетоніст та прапороносець національної команди на Олімпіаді-2026 Владислав Гераскевич повідомив, що отримав попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

Його слова передає Главком.

"До нас зверталися МОК після протестів нашої юніорської команди на етапі Кубку Європи й вже попереджали та просили за Олімпійські ігри. Щоб не влаштовували ніяких акцій проти війни на Олімпіаді. Скажімо так, МОК контактувала з українською стороною щодо можливих протестів, щоб мені передали цю інформацію".

Нагадаємо нещодавно Гераскевич зареєстрував петицію до Кабміну щодо запровадження персональних санкцій проти російських спортсменів.

Зазначимо, у вересні минулого року український скелетоніст посприяв недопуску росіян у бобслеї та скелетоні. 21 жовтня Міжнародна лижна федерація (FIS) продовжила відсторонення Росії ще на один сезон.

Також відмітимо, що Владислав здобув олімпійську ліцензію за підсумками етапу Кубку світу.