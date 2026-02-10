Українська правда
Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Італія несподівано перемогла Велику Британію у бронзовому фіналі на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 10 лютого 2026, 16:50
World Curling / Stephen Fisher

У вівторок, 10 лютого, на Олімпійських іграх 2026 розіграли медалі у змаганнях з керлінгу серед змішаних пар. Першими на льодовий майданчик вийшли учасники бронзового фіналу – збірні Великої Британії та Італії.

Фаворитом матчу були британці, які виграли попередній етап, однак у півфіналі програли Швеції.

У вирішальному матчі за бронзові нагороди фортуна знову відвернулася від дуету з Великої Британії. Господарі Ігор-2026 здобули несподівану перемогу з рахунком 5:3.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Бронзовий фінал, змішані пари, 10 лютого

Велика Британія – Італія 3:5

Для збірної Італії це вже друга медаль в керлінгу за всю історію виступів на Олімпійських іграх. У Пекіні-2022 італійці завоювали золото змішаного командного турніру.

Загалом Італія здобула вже 11 медалей на Олімпіаді-2026: 2 золота, 2 срібла, 7 бронз.

Зазначимо, що сьогодні стануть відомі володарі золотих та срібних медалей з керлінгу серед змішаних пар. У фінальному матчі зустрінуться збірні Швеції та США. Гра розпочнеться о 19:05 за київсьим часом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією четвертого змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Олімпійські ігри 2026 керлінг

Олімпійські ігри 2026

