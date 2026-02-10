Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

НОК України зробив звернення з вимогою дозволити Гераскевичу виступати в "шоломі пам'яті" на ОІ-2026

Денис Іваненко — 10 лютого 2026, 11:10
НОК України зробив звернення з вимогою дозволити Гераскевичу виступати в шоломі пам'яті на ОІ-2026
Владислав Гераскевич
Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет отримав звернення з вимогою дозволити Владиславу Гераскевичу використовувати на Іграх-2026 шолом із зображення спортсменів, яких вбила Росія.

Відповідний лист у цю організацію надіслав НОК України.

У ньому зазначається, що таким чином Україна хоче вшанувати своїх спортсменів. До того ж цей шолом "повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань".

"Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії. НОК України висловлює сподівання на справедливе, об'єктивне та неупереджене рішення МОК.

У контексті триваючої повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам'яті українських спортсменів і підтримки української нації", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що в цьому "шоломі пам'яті" Гераскевич виступив на перших офіційних тренуваннях. На ньому зображенні понад 20 спортсменів, які загинули через російську агресію.

Після цього МОК заборонив у подальшому використовувати цей шолом. На такий вчинок уже встигли також відреагувати, зокрема, Володимир Зеленський і Домінік Гашек.

Читайте також :
У МОК пояснили, чому зображення російського прапора на шоломі італійця не є порушенням правил
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич НОК України Олімпійські ігри 2026

Владислав Гераскевич

Малиновський – про заборону шолома Гераскевича на Іграх-2026: Їх убила російська терористична держава
Легенда НХЛ засудив МОК за заборону Гераскевичу змагатись у шоломі з зображенням спортсменів, яких вбили росіяни
Гераскевич назвав імена всіх убитих спортсменів, які зображені на його шоломі
Нагадує світові, що таке сучасна Росія: Зеленський подякував Гераскевичу за спеціальний шолом на Олімпіаді-2026
МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з атлетами, яких убили росіяни

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік