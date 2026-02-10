НОК України зробив звернення з вимогою дозволити Гераскевичу виступати в "шоломі пам'яті" на ОІ-2026

Міжнародний олімпійський комітет отримав звернення з вимогою дозволити Владиславу Гераскевичу використовувати на Іграх-2026 шолом із зображення спортсменів, яких вбила Росія.

Відповідний лист у цю організацію надіслав НОК України.

У ньому зазначається, що таким чином Україна хоче вшанувати своїх спортсменів. До того ж цей шолом "повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань".

"Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії. НОК України висловлює сподівання на справедливе, об'єктивне та неупереджене рішення МОК. У контексті триваючої повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, такий крок є важливим знаком визнання пам'яті українських спортсменів і підтримки української нації", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що в цьому "шоломі пам'яті" Гераскевич виступив на перших офіційних тренуваннях. На ньому зображенні понад 20 спортсменів, які загинули через російську агресію.

Після цього МОК заборонив у подальшому використовувати цей шолом. На такий вчинок уже встигли також відреагувати, зокрема, Володимир Зеленський і Домінік Гашек.