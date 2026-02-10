Гераскевич пригадав мовчазну акцію на Іграх-2022: За ці 4 роки МОК кардинально змінився

Українська правда
Софія Кулай — 10 лютого 2026, 11:47
Владислав Гераскевич
Скелетоніст Владислав Гераскевич пригадав свій вчинок на Олімпійських іграх-2022, коли закликав припинити війну в Україні.

Нова публікація спортсмена з'явилась у його профілі в Instagram.

Атлет продемонстрував на камеру з плакатом "No war in Ukraine". За словами Гераскевича, за ці чотири роки заклик до миру став ще актуальнішим, а МОК кардинально змінився.

Тоді у цій мовчазній акції Міжнародний олімпійський комітет побачив від українця заклик до миру, тому не були застосовані жодні санкції.

"Зараз, на Олімпіаді, ми вже бачили велику кількість російських прапорів на трибунах, на шоломі одного зі спортсменів – і для МОК це не є порушенням. Проте порушення було виявлено в "шоломі пам'яті", який віддає шану членам української спортивної родини, які загинули з часу проведення останніх Олімпійських ігор.

Правда на нашому боці. Я сподіваюся на справедливе остаточне рішення від МОК", – написав Владислав.

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перші тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія. МОК заборонив Владиславу використовувати цей "шолом пам'яті".

Президент України Володимир Зеленський підтримав Гераскевича, а український НОК закликав МОК дозволити спортсмену надалі використовувати шолом на Іграх-2026.

Також на захист скелетоніста став півзахисник збірної України з футболу та італійського Дженоа Руслан Малиновський.

Гераскевич назвав імена всіх убитих спортсменів, які зображені на його шоломі
