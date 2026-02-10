Мілан-Кортіна. День 4. Дебют Сидьорко та Марсака, індивідуальна гонка в біатлоні

25-ті зимові Олімпійські Ігри набирають обертів, спортсмени беруть медалі, встановлюють рекорди, а "Чемпіон" анонсує четвертий змагальний день на аренах Мілана-Кортіни-2026, в який буде розіграно 9 комплектів медалей.

Виступи українців 10 лютого

На відміну від понеділка, у вівторок на старт ОІ-2026 вийде велике представництво українських збірників, тому вболівати будемо вже з десятої ранку і до самого вечора. Сьогодні у нас щонайменше два медальні старти для українців і багато кваліфікаційних змагань.

10:15. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Кваліфікація.

Одразу четверо українок стартуватимуть у кваліфікації лижного спринту на 1,5 км, а саме: Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мигаль. Для всіх чотирьох це буде дебют на Олімпіаді.

На етапах Кубку світу в цьому сезону жодна з наших спортсменок не потрапляли до топ-50, тому вийти далі з кваліфікації буде неймовірно важко.

За регламентом з кваліфікації до чвертьфіналу вийдуть 30 найшвидших лижниць за підсумками гонки.

Анастасія Нікон instagram

Стартові позиції українок:

62. Анастасія Нікон (10:30:30)

66. Софія Шкатула (10:31:30)

86. Дарина Мигаль (10:36:30)

87. Єлизавета Нопрієнко (10:36:45)

Єлизавета Нопрієнко instagram.com/elizabeth_noprienko

10:55. Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Кваліфікація.

Одразу після жіночого спринту стартує чоловічий, де Україна буде представлена двома учасниками: Дмитром Драгуном та Олександром Лісогором.

Лісогор стартує 61-м об 11:12:15, а Драгун буде мати 70-й стартовий номер і вийде на дистанцію в 11:14:30.

До 1/4 фіналу виходять топ-30 кращих спортсменів.

Олександр Лісогор Getty Images

11:30. Шорт-трек. 500 м. Жінки, попередні забіги

В попередньому заїзді на 500 метрів побореться за вихід до чвертьфіналу Єлизавета Сидьорко, яка разом з Владиславом Гераскевичем несла прапор на церемонії відкриття ОІ-2026.

Сидьорко стартує в шостому заїзді. Дебют у Єлизавети буде у чудовій компанії. Серед суперниць по забігу триразова чемпіонка Олімпіад Чхве Мін Джон, чинна чемпіонка світу Ханна Десмет та срібна призерка ЧС-2024 американка Джулі Летаі. Звісно, всі регалії суперниць Сидьорко були здобуті на різних трасах і в різні часи, але тим не менш, досвіду там достатньо.

За регламентом до чвертьфіналу виходять дві найкращі з восьми забігів та чотири кращих третіх місця.

Єлизавета Сидьорко Фото Максима Розенка

14:30. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки.

Ввечері понеділка стали відомі стартові протоколи на чоловічу індивідуальну гонку. Український тренерський штаб обрав наступний склад: Дмитро Підручний (6), Віталій Мандзин (26), Тарас Лесюк (67), Антон Дудченко (77).

В цьому сезоні лише Віталію Мандзину вдалося потрапити до топ-20 в індивідуальних гонках на Кубку світу, ставши 15-м в січні в Нове-Место.

Дистанція гонки передбачає п'ять кіл загальною протяжністю 20 кілометрів та чотири вогневих рубежі. За кожен промах до часу біатлоніста додається одна хвилина.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, найбільші шанси серед українців має Дмитро Підручний. Поставити на цього можна з коефіцієнтом 150.00. Фаворитом же є французький біатлоніст Ерік Перро (4,20).

Віталій Мандзин Getty Images

18:00. Санний спорт. Одиночки (заїзд 3).



19:34. 🥇Санний спорт. Одиночки (заїзд 4).

Продовжать свої виступи Юліанна Туницька та Олена Смага. Після перших двох заїздів українки посідають місця за межами топ-15. Туницька йде 16-ю, а Смага – 18-ю.

Боротьбу за "золото" тут ведуть дві німкені, яких розділяє всього 0,06 секунди за сумою двох заїздів.

Юліанна Туницька НОК України

19:30. Фігурне катання. Одинаки, коротка програма.

Свою коротку програму відкатає єдиний представник України у фігурному катанні Кирило Марсак. Дебютант ОІ вийде на лід міланської арени під восьмим номером.

Нагадаємо, що менше місяця назад Марсак показав найкращий результат України на чемпіонаті Європи з фігурного катання.

24 кращих з 29 фігуристів пройдуть до виконання довільної програми в п'ятницю, 13-го лютого, де і визначать медалістів.

Кирило Марсак УФФК

Окрім всього цього продовжать проводити тренувальні заїзди саночниці Олена Стецків та Олександра Мох (старт о 09:00) та скелетоніст Владислав Гераскевич (старт о 14:30). Офіційні змагання у "двійок" в санному спорті стартують в середу, а в скелетоні – у четвер.

Офіційним мовником Олімпійських ігор 2026 є "Суспільне", а де окрім національного каналу дивитися та слухати перебіг Олімпійських Ігор читайте в нашому матеріалі.

Медальні фінали

13:56. 🥇Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал A

14:09. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Жінки. Фінал

14:21. 🥇Лижні гонки. Спринт (класичний стиль). Чоловіки. Фінал

14:28. 🥇Фрістайл. Слоупстайл. Чоловіки, фінал (спроба 3)

14:30. 🥇Біатлон. Індивідуальна гонка (20 км), чоловіки

15:00. 🥇Гірські лижі. Жінки. Комбінація (слалом)

15:05. 🥉Керлінг. Змішані пари. Матч за 3-тє місце

19:05. 🥇Керлінг. Змішані пари. Фінал

19:41. 🥇Санний спорт. Одиначки (заїзд 4)

21:05. 🥇Стрибки з трампліна. Змішані команди. Фінал

Повний розклад дня 10 лютого