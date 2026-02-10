Українська правда
У МОК пояснили, чому зображення російського прапора на шоломі італійця не є порушенням правил

Денис Іваненко — 10 лютого 2026, 08:42
У МОК пояснили, чому зображення російського прапора на шоломі італійця не є порушенням правил
Роланд Фішналлер
Скриншот з відео

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зробив коментар щодо інциденту за участі італійського сноубордиста Роланда Фішналлера, який виступив на Іграх із російським прапором на шоломі.

Відповідь організація надала на запит Трибуни.

У ній зазначається, що на екіпіруванні спортсмена зображені всі прапори країн, у яких він брав участь в Олімпійських іграх. Тому МОК не вбачає в цьому порушення.

Щодо неодноразової появи російської символіки на трибунах, то тут організація заявила, що глядачі мають дотримуватися умов продажу квитків. У разі порушення, персонал повинен реагувати на такі випадки.

"У разі виявлення порушень персонал на місцях звертається до відповідних власників квитків і проводить роз'яснювальну роботу", – йдеться у відповіді.

Зазначимо, що за правилами проведення Олімпіади-2026, російські чи білоруські прапори, чинні чи історичні, не можна демонструвати на майданчиках чи територіях під контролем організаційного комітету Олімпіади.

Натомість МОК заборонив Владиславу Гераскевичу використовувати шолом, на якому зображені українські спортсмени, яких вбила Росія.

