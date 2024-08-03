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Париж-2024. День 8. Текстова трансляція

Станіслав Лисак — 3 серпня, 07:17
Париж-2024. День 8. Текстова трансляція

3 серпня, у восьмий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 27 комплектів медалей у 13 видах спорту.

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Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що жіноча збірна України з фехтування є одним з претендентів на завоювання медалі в командній шаблі:

  • Жіноча збірна України завоює медаль будь-якого ґатунку — 1,75;
  • Жіноча збірна України виграє Олімпіаду — 7,00.
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
  • ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
  • ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
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