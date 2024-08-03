Париж-2024. День 8. Текстова трансляція

3 серпня, у восьмий змагальний день Олімпійських ігор 2024, буде розіграно 27 комплектів медалей у 13 видах спорту.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор Фавбет вважає, що жіноча збірна України з фехтування є одним з претендентів на завоювання медалі в командній шаблі:

Жіноча збірна України завоює медаль будь-якого ґатунку — 1,75;

Жіноча збірна України виграє Олімпіаду — 7,00.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.