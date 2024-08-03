Махач і Синякова виграли Олімпійські ігри-2024 в міксті

Чеські тенісисти Томаш Махач та Катержина Синякова виграли золото Олімпійських ігор-2024 з тенісу в міксті.

У фіналі чеська пара здолала представників Китаю Чжичжень Чжан та Ван Сінюй, гра завершилася в тайбрейку — 6:2, 5:7, 10:8.

Зазначимо, що Синякова стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. Вона є золотою призеркою Олімпіади-2020 в Токіо. Катаржина здобула перемогу в жіночому парному розряді з Барборою Крейчиковою

У бронзовому фіналі канадці Фелікс Оже-Альясім та Габріела Дабровскі здолала Вес Колхоф та Демі Схюрс з Нідерландів.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція, Мікст

Матч за третє місце, 2 серпня

Фелікс Оже-Альясім/Габріела Дабровскі (Канада) — Вес Колхоф/Демі Схюрс (Нідерланди) 6:3, 7:6

Фінал

Томаш Махач/Катержина Синякова (Чехія) — Чжичжень Чжан/Ван Сінюй (Китай) 6:2, 5:7, 10:8

За всіма подіями восьмого дня Олімпійських ігор-2024 зручно слідкувати в текстовій трансляції Чемпіона.