Стало відомо, скільки Усик виплатить Хижняку за медаль Олімпіади-2024

Вихід Олександр Хижняка в півфінал боксерського турніру не тільки гарантував збірній Україні третю медаль на Олімпійських іграх-2024, але й дозволить полтавцю значно покращити свій фінансовий стан.

По перше, чемпіон світу-2017 отримує олімпійську премію від держави (80 тисяч доларів, якщо виграє бронзову нагороду, 100 тисяч — якщо срібну і 125 тисяч, якщо золоту). По-друге, додаткову олімпійську премію з власної кишені йому виплатить абсолютний чемпіон світу з професійного боксу Олександр Усик.

Бронзову медаль Усик оцінив в 50 тисяч доларів, срібну — в 75 тисяч, золоту — в 100 тисяч. Тобто, навіть у випадку поразки в півфіналі від дворазового олімпійського чемпіона кубінця Арлена Лопеза Хижняк отримає 130 тисяч доларів (80 тисяч від держави, 50 тисяч від Усика).

Якщо Олександр вийде до фіналу, його чек автоматично складе мінімум 175 тисяч доларів. У випадку поразки в фіналі за срібну медаль українець отримає 100 тисяч від держави, 75 тисяч від Усика. При найбільш оптимістичному сценарії, якщо Хижняк виграє золоту медаль, він заробить 225 тисяч доларів (125 тисяч від держави, 100 тисяч від Усика).

Максим Розенко, Чемпіон з Парижу