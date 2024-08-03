Американець Генкок став 4-разовим чемпіоном Олімпійських ігор

Американець Вінсент Генкок завоював золото Олімпійських ігор-2024 у стендовій стрільбі серед чоловіків.

Представник США здобула свою четверту перемогу на Олімпіаді (Пекін-2008, Лондон-2012 та Токіо-2020). У фіналі в Парижі-2024 35-річний спортсмен обійшовши свого земляка Коннера Лінна Прінса на один бал.

Бронза на рахунку Лі Мен Юань з Китайського Тайбея.

1. 🥇 Вінсент Генкок (США) — 58;

2. 🥈 Коннер Лінн Прінс (США) — 57;

3. 🥉 Лі Мен Юань (Китайський Тайбей) — 45.

Нагадаємо, Україну в стендовій стрільбі представляє Ірина Маловічко, яка напередодні посіла 22 сходинку у перший день кваліфікації. У неділю, 4 серпня, о 10:30 відбудеться другий день відбіркового етапу, в якому проведуть ще дві стрільби.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.