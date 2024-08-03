Бельгієць Евенепул здобув друге золото Олімпіади-2024

Бельгійський велогонщик Ремко Евенепул здобув перемогу на чоловічій груповій гонці на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

За 3 км до фінішу у бельгійця відбувся прокол колеса, на заміну велосипеда він витратив 20 секунд та зміг зберегти понад хвилину переваги над суперниками.

Для Евенепула це друга перемога на Іграх у Парижі. Напередодні бельгієць тріумфував в гонці з роздільним стартом. Він став першим в історії чоловіком, який виграв дві золоті медалі у двох видах велошосе на одній Олімпіаді.

Друге та третє місце розділили представники Франції — Валентин Мадуа та Крістоф Ляпорт.

Зазначимо, що гонщики подолали 273 км, набір висоти склав 2800 метрів, яке включало сходження на Монмарт. Фінішували перегони колами у Парижі.

1. 🥇 Ремко Евенепул (Бельгія) - 6:19:34.

2. 🥈 Валентин Мадуа (Франція) - 6:20:45.

3. 🥉 Крістоф Ляпорт (Франція) - 6:20:50.

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