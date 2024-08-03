Фехтування на шаблях. Україна — Південна Корея. ОНЛАЙН фіналу Олімпіади-2024

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх 2024 у Парижі в межах жіночого командного турніру з фехтування на шаблях відбудеться фінальне протистояння між збірними України та Південної Кореї.

"Синьо-жовті" представлені наступним складом: Ольга Харлан, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. Остання у півфіналі з Японією замінила Олену Кравацьку.

Фінал розпочнеться о 20:00 за київським часом. Переможниці стануть олімпійськими чемпіонками, а команда, що програє, отримає срібні нагороди.

Чемпіон проведе текстову трансляцію протистояння.

Також наш сайт проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Зазначимо, що бейтинговий оператор FAVBET вважає українок фаворитками в боротьбі за золоті нагороди — коефіцієнт 1,55. Шанси представниць Південної Кореї стати олімпійськими чемпіонками оцінюються у 2,35.

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