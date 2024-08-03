Байлз стала 7-разовою чемпіонкою Олімпійських ігор

Американська гімнастка Сімона Байлз завоювала золото Олімпійських ігор-2024 в опорному стрибку.

Представниця США здобула свою сьому перемогу на Олімпіаді. 27-річна спортсменка з результатом 15,300 балів стала першою в опорному стрибку.

Другою стала бразилійка Ребека Андраде, бронзу здобула ще одна представниця США Джейд Кері.

1. 🥇 Сімона Байлз (США) — 15,300;

2. 🥈 Ребека Андраде (Бразилія) — 14,966;

3. 🥉 Джейд Кері (США) — 14,466.

Сімона Байлз оновила власний рекорд із сумарної кількості нагород з Олімпіад та чемпіонатів світу (тепер 40). На Іграх-2024 у Парижі вона уже виграла командне багатоборство.

Нагадаємо, що на ОІ-2020 в Токіо Сімона не змогла виступити на турнірі у командному багатоборстві через психологічні проблеми. Також вона знялась з фіналів в опорному стрибку і брусах.

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За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.