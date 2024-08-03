Ціньвен обіграла Векич у фіналі Олімпіади-2024

21-річна китаянка Чжен Ціньвен (7) обіграла хорватку Донну Векич (21) у фіналі одиночного жіночого розряду Олімпійських іграх 2024 в Парижі.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:3. Чжен 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

Олімпійські ігри-2024 — Париж, Франція

Одиночний розряд

Фінал, 3 серпня

Чжен Ціньвен — Донна Векич 6:2, 6:3

Нагадаємо, на шляху до фіналу Чжен сенсаційно перемогла першу ракетку світу Ігу Швьонтек. Для польської тенісистка ця поразка стала першою на кортах Ролан Гаррос за три роки. До цього вона тричі поспіль вигравала турнір серії "Grand Slam" у Франції.

Водночас Векич у чвертьфіналі виявилася сильнішою за українку Марту Костюк. Доля матчу вирішилась на тай-брейку вирішальної партії. Киянка повела в рахунку 4:0, однак довести матч до перемоги не спромоглася. 10:8 — на тай-брейку.

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