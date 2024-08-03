Харлан, Бех-Романчук і гімнасти! Розклад виступу українських спортсменів 3 серпня на Олімпійських іграх-2024

3 серпня, у восьмий змагальний день Олімпійських ігор-2024, які відбуваються в Парижі, 11 українських спортсменів змагатимуться у 7 видах спорту.

Олімпійські ігри-2024: календар, розклад змагань

Розклад українських спортсменів 3 серпня

10:00. Стендова стрільба, жінки. Кваліфікація. Ірина Маловічко.

🥇12:00. Велоспорт, чоловіки. Шосе. Сергій Будяк.

12:30. Плавання, чоловіки. Вільним стилем на 1500 м. Попередній заплив. Михайло Романчук.

🥇14:00. Фехтування, жінки. Командні змагання, шабля. Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.

🥇16:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Вільні вправи. Фінал. Ілля Ковтун.

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Каяк-крос. Перший раунд. Вікторія Ус.

🥇18:16. Спортивна гімнастика, чоловіки. Вправи на коні. Фінал. Олег Верняєв.

🥇21:20. Легка атлетика, жінки. Потрійний стрибок. Фінал. Марина Бех-Романчук.

3 серпня на Олімпіаді буде розіграно 27 комплектів медалей у 13 видах.

За 7 змагальних днів українські атлети здобули 2 медалі: Ольга Харлан — бронзову у фехтуванні на шаблях і Сергій Куліш у кульовій стрільбі. У медальному заліку Україна посідає 38 місце.