Збірна Нідерландів вирвала перемогу в змішаній естафеті на Олімпіаді-2024

Збірна Нідерландів виграла фінал Олімпійських ігор у змішаній естафеті на дистанції 4х400 метрів.

Перемогу нідерландцям принесла Фемке Бол, яка в останній момент випередила суперниць на фінішній прямій (3.07,43). Друге місце зайняла команда США (3.07,74), третіми фінішували британці (3.08,01).

1. 🥇 Нідерланди

2. 🥈 США

3. 🥉 Велика Британія

Нагадаємо, збірна України у складі Олександра Погорілка, Тетяни Мельник, Данила Даниленка та Мар'яна Шостак в даній дисципліні не змогла пройти кваліфікацію. "Синьо-жовті" показали час 3:15.51.

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