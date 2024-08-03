🥇 Україна виграла перше золото Олімпійських ігор-2024

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла Республіку Корею та виграла Олімпійські ігри-2024.

Українська команда в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької та Юлії Бакастової здолала суперниць з рахунком 45:42

Розпочинала протистояння найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпіади Ольга Харлан, яка вивела українську команду вперед — 5:3. Після цього кореянки заволоділи ініціативою та лідирували з рахунком 20:14. Однак, коли на доріжку повернулася Харлан, то відставання значно скоротилося — 25:23.

У другій половині поєдинку Аліна Комащук зіграла внічию з Джон Хайон, лідирувати у два очки продовжили кореянки. Юлія Бакастова також зіграла 5:5 на своєму етапі з Чой Себін. У передостанньому матчі Комащук протистояла Джон Енхе та програла свою сутичку — 5:4. На фінальний поєдинок Ольга Харлан виходила проти Джон Хайон з рахунком 40:37.

33-річна уродженка Миколаєва у перших трьох сутичках зрівняла рахунок, після чого пропустила два уколи — 40:40. Надалі Харлан впевнено атакувала та забрала 5 очок поспіль. Зазначимо, що з 45 балів, які набрала українка 22 на рахунку Ольги.

На шляху до фіналу Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька здолали італійок (45:37) у чвертьфіналі, та японок (45:32) у півфіналі.

Ця медаль стала для України третьою на цих Олімпійських іграх та першою золотою. Раніше бронзу завоювала Ольга Харлан в особистій шаблі, Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень. Також Олександр Хижняк вже гарантував бронзу в боксі.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула срібло, у фіналі поступившись представницям країни-терористки.

Найкраще досягнення українських шаблісток — золоті медалі у Пекіні-2008, де Харлан та компанія у фіналі здолали господарок Олімпіади — китаянок.

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