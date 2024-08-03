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Бех-Романчук достроково завершила виступ у фіналі Олімпійських ігор-2024

Олександр Булава — 3 серпня, 22:05
Бех-Романчук достроково завершила виступ у фіналі Олімпійських ігор-2024

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала 11-ю у фіналі Олімпійських ігор-2024 у потрійному стрибку.

29-річній уродженці Хмельниччини не зарахували дві перші спроби через заступ (0,2 см). Вона виконала лише третю спробу, де показала результат 13.98 м та достроково завершила виступи у фіналі.

Зазначимо, що у кваліфікації українка показала 8-й результат — 14,30 м. Ще одна українка Ольга Корсун не змогла подолати відбір (13,06 м).

Для Бех-Романчук це третя Олімпіада у кар'єрі й лише перша, де вона змагалася у потрійному стрибку. У Токіо-2020 вона стала п'ятою у стрибках у довжину.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Марина Бех-Романчук Легка атлетика Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

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