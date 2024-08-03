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Романчук не пливтиме на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді-2024

Андрій Яросименко — 3 серпня, 11:00
Романчук не пливтиме на дистанції 1500 метрів на Олімпіаді-2024

Український плавець Михайло Романчук знявся з кваліфікації на дистанції 1500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Про це він повідомив Суспільне спорт.

За словами спортсмена, він відмовився від виступу на своїй коронній дистанції через хворобу, за день до старту у нього піднялася температура. Зазначимо, що саме на цій дистанції він завоював срібло в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021).

Зняття українця з Олімпіади означає, що збірна України з плавання завершила виступи на Олімпійських іграх 2024. Раніше Михайло не зумів вийти у фінал на 800 метрів вільним стилем, де він здобув бронзу та став олімпійським рекордсменом на Іграх-2020.

Раніше про хворобу повідомляли інші українські плавці, Владислав Бухов, та Олександр Желтяков.

Нагадаємо, що змагання з плавання на Олімпіаді-2024 року проходитиме з 27 липня по 9 серпня на "Арені Дефан", а також у річці Сена. Програма Олімпійських ігор-2024 з плавання складається з 37 дисциплін (по 18 у чоловіків і жінок та 1 змішана), зокрема, два марафони на відкритій воді завдовжки 10 км.

Чемпіон проводить текстову трансляцію восьмого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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