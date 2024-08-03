Від злиднів та насильства до олімпійського золота й багатомільйонних контрактів: тернистий шлях Сімони Байлз

Американка Сімона Байлз — ікона сучасної спортивної гімнастики. На її рахунку 6 золотих олімпійських медалей, 23 перемоги на чемпіонатах світу, а загальна кількість нагород на головних спортивних турнірах планети сягнула 37.

27-річна уродженка Колумбуса ось вже 11 років диктує моду в гімнастиці, вражаючи глядачів та конкуренток своїми божевільними сальто та піруетами. Однак за атлетичною силою стоїть 142-сантиметрова смілива дівчина, яка пережила на шляху до тріумфу бідність, насильство, психічні проблеми та сімейні драми.

Фатальний старт: мати-наркоманка та конкуренція з кішкою за їжу

Дитинство Сімони Аріанни неможливо назвати безтурботним. Народившись у сім'ї матері-алкоголічки й наркоманки Шенон, спортсменка та її сестри з братом були змушені виживати. Чемпіонка згадувала, що якщо їжа і з'являлася в будинку, то мати віддавала її вуличній кішці, через що у Байлз з'явилася ворожість до чотирилапих.

Діти час від часу потрапляли до прийомних родин, але потім виходили з них, поки остаточно не були усиновлені родичами.

У 3 роки Сімона та її молодша сестра Адрія переїхали до Техасу до дідуся по материнській лінії Рональда та його другої дружини Неллі. Саме вони замінили для майбутньої гімнастки матір та батька, подарували дитинство та стали опорою на життєвому шляху.

Доленосна екскурсія та тренерське чуття

Світ міг не дізнатися про Сімону Байлз, якби у 6-річному віці підопічна дитячого садка не вирушила на екскурсію до тренувального центру міста Спрінг. Повторюючи вправи гімнастів, дівчинка вразила одного з тренерів, який вирішив умовити Рональда та Неллі відправити дівчинку до спортивної секції.

Проте про спортивну кар'єру в родині на той момент не думали. Неллі, медсестра за освітою, побачила у цьому користь для здоров'я, оскільки в дівчинки діагностували синдром дефіциту уваги та гіперактивності. А сама Сімона згадує ці часи так:

"Я була просто дитиною, яка бігала й стрибала. Мені було весело на заняттях гімнастикою, тому я продовжувала займатися".

Однак тренери вже тоді відзначали її витривалість та силу, і через 2 роки Байлз потрапила до групи Еймі Бурмен. Пізніше саме вона приведе гімнастку до перших світових та олімпійських нагород.

Втрачені моменти юності та бізнес-амбіції

Як і для багатьох професіоналів, питання освіти для Байлз тимчасово відійшло на другий план. У 14 років вона пішла з державної школи та перейшла на домашнє навчання. А пізніше заради тренувань відмовилася і від вступу до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

"Я ніколи не була на випускному балі, не тусувалася з друзями, не відвідувала шкільні танці. Мені справді не вдалося нічого з цього робити. Але я закохалася у спорт. Я розуміла, що подорожуватиму і представлятиму країну. Я не вважаю, що багато втратила і думаю, це було варте того", — згадує гімнастка.

Пізніше, будучи чотириразовою олімпійською чемпіонкою Ріо-2016, Сімона повернулася до питання освіти й у 2018 році вступила до Народного університету для здобуття ступеня бакалавра в галузі ділового адміністрування.

Своє рішення Байлз прокоментувала так:

"Я завжди хотіла працювати у сфері бізнесу. Моя сім'я була задіяна у цій сфері і вони дуже добре справлялися зі своєю справою, тож, сподіваюся, у мене теж вийде".

Університет не лише підтримав Сімону, а й створив Стипендіальний фонд, названий її ім'ям, один із напрямів якого — допомога студентам, які перебували у прийомних сім'ях.

"Я сама є прийомною дитиною і знаю, що означає мати всі шанси проти тебе. Зрештою, життєві обставини не повинні визначати вас чи утримувати вас від ваших цілей. Я вірю в силу наполегливої праці. Я знаю, що відданість справі та бажання можуть зробити неможливе можливим, і я хочу допомогти усунути бар'єри, які не дають здобути вищу освіту тим, хто справді цього хоче", — зазначала олімпійська чемпіонка.

Кар'єрні тріумфи: крізь булінг, насильство та РДУГ

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Здавалося б, спортивна кар'єра Байлз іде як по маслу. Зі свого першого чемпіонату світу у 2013 році американка привезла 2 золота, у тому числі в індивідуальному багатоборстві. Надалі аж до 2017 року спортсменка жодного разу не виїжджала з головних турнірів без золотих нагород. А в Ріо-2016 взагалі зібрала медалі у п'яти з шести дисциплін, ставши чотириразовою олімпійською чемпіонкою.

Однак упродовж свого професійного життя дівчина неодноразово стикалася з людською жорстокістю: її булили через колір шкіри, а також звинувачували у вживанні допінгу.

У 2016 році хакерська група Fancy Bears Hack Team опублікувала зламані дані Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), згідно з якими у чотирьох допінг-тестах Байлз на Іграх у Ріо було виявлено психостимулятор метилфенідат. На спортсменку впала маса хейту і їй довелося публічно повідомити, що вона тривалий час приймала заборонений препарат від РДУГ (розлад дефіциту уваги та гіперактивності). Проте Олімпійський комітет США підтвердив, що у Сімони був "терапевтичний виняток" і ситуація вирішилася на користь гімнастки.

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Не оминула Байлз і скандальна ситуація у збірній США. Чемпіонка, як і сотні інших гімнасток, стала жертвою сексуального насильства з боку лікаря команди Ларрі Нассара. І хоча його арешт було здійснено ще у 2016-му, остаточну крапку в історії було поставлено лише рік тому, коли Сімона поряд з іншими спортсменками виграла суд проти одразу 4-х установ: Мічиганського університету, де працював лікар, Федерації гімнастики США, Олімпійського комітету країни та ФБР. Позивачі отримали компенсацію за недбалість та бездіяльність відповідачів у розмірі понад мільярд доларів.

"Занадто довго я запитувала себе: "Чи була я надто наївна? Чи була це моя провина?" Тепер я знаю відповіді на ці запитання. Ні. Ні, це була не моя провина. Ні, я не буду і не повинна нести провину, яка лежить на Ларрі Нассарі, Федерації гімнастики США та інших", — коментувала Байлз.

Медійне життя та провал у Токіо

Після тріумфу в Ріо Сімона тимчасово призупинила кар'єру і пішла в індустрію розваг. Вона знялася у шоу "Танці із зірками", написала у співавторстві автобіографію, співпрацювала й досі продовжує співпрацю зі світовими брендами. Лише на спонсорських контрактах, за оцінками Forbes, Байлз у 2023 році заробила $7,1 млн. А з 2018-го вона знову повернулася до професійного спорту й стала багаторазовим тріумфатором чемпіонатів світу в Досі та Штуттгарті.

Тим часом за межами зали Сімона знову пережила потрясіння: у 2019-му її брату Тевіна звинуватили в потрійному вбивстві. Він був виправданий через відсутність достатніх доказів, але лише 2021 року — незадовго до Ігор у Токіо.

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До Олімпіади в Японії Байлз підходила у статусі головної фаворитки. Але під час фіналу командного багатоборства сталося непередбачене: виконуючи опорний стрибок у 2,5 оберти, гімнастка втратила орієнтацію у просторі. У неї зникла координація тіла та мозку — стався так званий "твістсайз". Було ухвалено рішення знятися з командного старту, що викликало шквал критики та звинувачень в егоїзмі. Її називали "ганьбою країни", адже без лідера команда США задовольнилася лише сріблом.

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Американка зізналася у психічних проблемах та відмовилася від участі в особистих змаганнях, за винятком колоди, де виборола бронзу.

"Два місяці я відходила й аналізувала те, що сталося. Я зрозуміла, що одружена з гімнастикою, — ділилася Сімона в серпні 2023 року, — Весь цей час я їхала на скаженій швидкості прямою, не зупиняючись і не звертаючи уваги на навколишній світ. Це був максимально виснажливий марафон. Мій організм потребував відпочинку, про що просигналізував у найвідповідальніший момент".

Пізніше Байлз звернулася і до фізіотерапевтів, один із яких помітив ще одну серйозну проблему у дівчини:

"Фахівцеві не сподобалося, як я рухаюся. Він сказав, що навіть у звичайному житті я ходжу так, ніби готуюся до виконання вправи. Після кількох додаткових обстежень ми з'ясували, що я стала гірше відчувати положення свого тіла в просторі. Це остаточно вибило мене з колії".

Особисте щастя та нові рекорди

Суспільний тиск змусив Байлз задуматися про завершення кар'єри. Вона взяла чергову паузу й почала вести звичайне життя: ходити на побачення, їсти піцу, проводити час із друзями. Зі своїм коханим, гравцем в американський футбол Джонатаном Овенсом гімнастка познайомилася в додатку і спочатку приховувала, що є світовою зіркою.

Хлопець став опорою для Сімони. У 2023 пара зіграла весілля в Мексиці. На урочистість було запрошено 144 особи, для весілля Байлз обрала одразу 4 вбрання.

"Коли настав час йти, моє серце вирувало. Раніше я ніколи в житті так не нервувала. Побачити Джонатана біля вівтаря було моєю мрією", — розповідала Сімона.

А ось прийомний батько спортсменки підійшов до свята оригінально: він одягнув футболку з написом "Я полюбив її першою" та датою народження Сімони.

Отримавши сімейне щастя, Байлз зрозуміла, що ще здатна багато на що в професійній ниві й у 2023-му тріумфально повернулася на першості в Антверпені. Стало очевидно: у Парижі її не можна скидати з рахунків.

І Байлз знову довела свою майстерність. На Олімпійських іграх 2024 у Франції американка вже взяла золото в командних стартах та особистому багатоборстві, а також пробилася до фіналів в опорному стрибку, вільних вправ і на колоді. І вже найближчими днями Сімона має всі шанси наздогнати найтитулованішу спортивну гімнастку в історії Олімпійських ігор Ларису Латиніну, яка свого часу була першою 9 разів.

Фінали за участю Байлз в особистих дисциплінах на Олімпійських іграх у Парижі відбудуться з 3 по 5 серпня.

Свєта Кропіна для Чемпіона

Відповідальний редактор — Денис Шаховець