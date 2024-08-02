Бех-Романчук вийшла до фіналу Олімпійських ігор-2024, Корсун кваліфікацію не подолала

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук подолали кваліфікацію Олімпійських ігор-2024 у потрійному стрибку. Ольга Корсун, яка також брала участь у змаганнях не змогла подолати відбірковий етап.

29-річна уродженка Хмельниччини стрибнули в першій спробі на 14,30 метра, що стало її найкращим результатом. Другий стрибок українки не зарахували через заступ, а третій видався трохи гіршим за перший — 14,09 м.

Українка не зуміла виконати кваліфікаційний норматив 14,35 м, однак потрапила до 12 найкращих. Показник Бех-Романчук став восьмим у кваліфікації. На Іграх-2020 у Токіо, які відбулися у 2021 році, Марина стала п'ятою в стрибках у довжину.

Корсун, яка виступала в групі B, зуміла стрибнути на 13,06 м у першій спробі після чого двічі не зуміла продемонструвати результат через заступ. Нагадаємо, що у 2019 році Ольгу дискваліфікували на два роки через допінг.

Фінал змагань у потрійному стрибку на ОІ-2024 відбудеться завтра, 3 серпня. Початок — о 21:20 за київським часом.

Чемпіон веде текстову трансляцію сьомого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі.