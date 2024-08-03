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Китаянка Мен стала дворазовою олімпійською чемпіонкою з настільного тенісу

Юрій Стригун — 3 серпня, 19:16
Китаянка Мен стала дворазовою олімпійською чемпіонкою з настільного тенісу

Чень Мен з Китаю перемогла землячку Сунь Іншу в одиночному фіналі з настільного тенісу та стала дворазовою олімпійською чемпіонкою.

Чемпіонка програла перший і четвертий сети, а в решті тріумфувала (4:11, 11:7, 11:4, 9:11, 11:9, 11:6).

У поєдинку за бронзу японка Хіна Хаята обіграла південнокорейську тенісистку Сін Юбін - 4:2 (9:11, 13:11, 12:10, 10:12, 11:7).

1. 🥇 Чень Мен (Китай);

2. 🥈 Сунь Іншу (Китай);

3. 🥉 Хіна Хайята (Японія).

Три роки тому на Олімпіаді в Токіо ці суперниці також змагалися у фіналі, і також перемогу святкувала Чень Мен. Крім того, Іншу та Мен разом вибороли командне золото на минулій Олімпіаді. Таким чином Чень Мен стала триразовою олімпійською чемпіонкою.

Україну у цьому виді спорту представляла Маргарита Песоцька. Вона завершила свій турнірний шлях на стадії 1/16 фіналу. Досвідчена українка без шансів поступилася румунці Бернардет Шос.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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