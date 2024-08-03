Верняєв став п'ятим у вправах на коні на Олімпійських іграх-2024

Український гімнаст Олег Верняєв посів п'яту позицію на Олімпійських іграх-2024 у вправах на коні. 30-річний донеччанин заробив за виконання своєї програми 14,966 бала.

Перемогу здобув ірландець Ріс Мак-Кленаган, який був лише п'ятим на Іграх у Токіо-2020. Мак-Каленеган приніс Ірландії першу медаль у спортивній гімнастиці в історії. Срібним призером став представник Казахстану Наріман Курбанов. Американець Стівен Недорошик завоював другу бронзову нагороду на ОІ-2024, раніше він посів третє місце в командному багатоборстві.

1. 🥇 Ріс Мак-Кленаган (Ірландія) — 15,533;

2. 🥈 Наріман Курбанов (Казахстан) — 15,433;

3. 🥉 Стівен Недорошик (США) — 15,300;

4. Макс Вітлок (Велика Британія) — 15,200;

5. Олег Верняєв (Україна) — 14,966.

Верняєв є дворазовим призером Олімпійських ігор. У Ріо-2016 уродженець Донецька завоював золото на паралельних брусах та срібло в багатоборстві. Також Олег є багаторазовим призером чемпіонатів світу, зокрема він здобував золото на паралельних брусах в китайському Наньніні-2014.

Напередодні Верняєв посів восьме місце в одиночному багатоборстві. За крок до медалі зупинився інший український гімнаст Ілля Ковтун. Для Олега та Іллі змагання в Парижі не завершуються, 5 серпня вони поборються за медаль в опорних брусах.

Зазначимо, що дві години тому завершилися змагання у вільних вправах, де Ілля Ковтун знову посів четверте місце. Для 20-річного черкасця це другі Олімпійські ігри. Ілля посів сьоме місце в командній першості в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році), а також став одинадцятим в одиночному багатоборстві. Черкасець є дворазовим призером чемпіонатів світу — срібло 2023 року в бельгійському Антверпені та бронза 2021-го в Кітакюсю (Японія).

Раніше чоловіча українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.