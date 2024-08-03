Знову не вистачило кілька десятих: Ковтун став четвертим у вільних вправах на Олімпіаді-2024

Український гімнаст Ілля Ковтун посів четверту позицію на Олімпійських іграх-2024 у вільних вправах. 20-річний черкасець заробив за виконання своєї програми бали 14,533 бала.

Перемогу здобув філіппінець Карлос Юло, який отримав 15,000 бала. Ця нагорода стала для нього першою на Олімпіадах. Срібло завоював чемпіон Токіо-2020 на цьому снаряді, уродженець Дніпра, Артем Долгопят, який представляє Ізраїль. Трійку на п'єдесталі пошані замкнув британець Джейк Джерман.

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1. 🥇 Карлос Юло (Філіппіни) — 15,000;

2. 🥈 Артем Долгопят (Ізраїль) — 14,966;

3. 🥉 Джейк Джерман (Велика Британія) — 14,933;

4. Ілля Ковтун (Україна) — 14,533.

Напередодні 20-річний черкасець став четвертим у найпрестижнішому виді змагань у спортивній гімнастиці — багатоборстві. Українцю не вистачило 2 десятих для завоювання бронзової медалі. Для Іллі Ковтуна змагання не завершуються, 5 серпня він побореться за медаль на своєму коронному снаряді — опорні бруси.

Для Ковтуна це другі Олімпійські ігри. 20-річний гімнаст посів сьоме місце в командній першості в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році), а також став одинадцятим в одиночному багатоборстві. Черкасець є дворазовим призером чемпіонатів світу — срібло 2023 року в бельгійському Антверпені та бронза 2021-го в Кітакюсю (Японія).

Нагадаємо, що сьогодні, 3 серпня, також відбудеться змагання на коні. За медаль побореться інший український гімнаст Олег Верняєв.

Верняєв є дворазовим призером Олімпійських ігор. У Ріо-2016 уродженець Донецька завоював золото на паралельних брусах та срібло в багатоборстві. Також Олег є багаторазовим призером чемпіонатів світу, зокрема він здобував золото на паралельних брусах в китайському Наньніні-2014.

Раніше чоловіча українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.