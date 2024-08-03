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Українки перемогли італійок та вийшли до півфіналу Парижа-2024 в командній шаблі

Ігор Чернявський — 3 серпня, 14:43
Українки перемогли італійок та вийшли до півфіналу Парижа-2024 в командній шаблі

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Італії у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 45:37.

Українки лідирували протягом більшої частини поєдинку, але за 10 очок до кінця італійки перехопили ініціативу та навіть вийшли вперед. Втім, Аліні Комащук вдалося повернути перевагу, а Ольга Харлан у фінальній сутичці довела справу до перемоги.

У півфіналі українки зустрінуться з переможницями пари Японія — Угорщина.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула срібло, у фіналі поступившись представницям країни-терористки.

Найкраще досягнення українських шаблісток — золоті медалі у Пекіні-2008, де Харлан та компанія у фіналі здолали господарок Олімпіади — китаянок.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

Збірна України з фехтування Ольга Харлан Олімпійські ігри-2024 Аліна Комащук Олена Кравацька Юлія Бакастова Україна на Олімпіаді-2024

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