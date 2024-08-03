Українки перемогли італійок та вийшли до півфіналу Парижа-2024 в командній шаблі

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Італії у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024.

Зустріч завершилася з рахунком 45:37.

Українки лідирували протягом більшої частини поєдинку, але за 10 очок до кінця італійки перехопили ініціативу та навіть вийшли вперед. Втім, Аліні Комащук вдалося повернути перевагу, а Ольга Харлан у фінальній сутичці довела справу до перемоги.

У півфіналі українки зустрінуться з переможницями пари Японія — Угорщина.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула срібло, у фіналі поступившись представницям країни-терористки.

Найкраще досягнення українських шаблісток — золоті медалі у Пекіні-2008, де Харлан та компанія у фіналі здолали господарок Олімпіади — китаянок.

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