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Костевич достроково завершила виступ на Олімпіаді-2024, не подолавши жодної кваліфікації

Станіслав Лисак , Денис Шаховець — 2 серпня, 14:15
Костевич достроково завершила виступ на Олімпіаді-2024, не подолавши жодної кваліфікації

39-річна українка Олена Костевич не змогла подолати кваліфікацію до фіналу Олімпійських ігор 2024 у кульовій стрільбі з дрібнокаліберного пістолета на 25 метрів.

За підсумком двох етапів українка посіла 12 місце, для виходу у фінал необхідно було продемонструвати восьмий загальний результат. Костевич заробила 286 очок в етапі на точність та 290 на швидкість. ЇЇ середній показник влучання становить 9,600 очок.

Нагадаємо, що Костевич є рекордсменкою України. Олена стала першою українкою в історії, яка виступила на понад п'яти Олімпійських іграх. На її рахунку золото в Афінах-2004, дві бронзи у Лондоні-2012 та срібло у парі з Олегом Омельчуком у Токіо-2020.

Це був останній виступ Олени Костевич на Олімпіаді-2024, у жодному виді стрільби вона не подолала кваліфікацію.

Раніше 39-річна українка в парі з Віктором Банькіним не зуміла подолати відбірковий етап у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Також Костевич не змогла кваліфікуватися до фіналу у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

Олена Костевич

Олена Костевич

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