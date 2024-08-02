Костевич достроково завершила виступ на Олімпіаді-2024, не подолавши жодної кваліфікації

39-річна українка Олена Костевич не змогла подолати кваліфікацію до фіналу Олімпійських ігор 2024 у кульовій стрільбі з дрібнокаліберного пістолета на 25 метрів.

За підсумком двох етапів українка посіла 12 місце, для виходу у фінал необхідно було продемонструвати восьмий загальний результат. Костевич заробила 286 очок в етапі на точність та 290 на швидкість. ЇЇ середній показник влучання становить 9,600 очок.

Нагадаємо, що Костевич є рекордсменкою України. Олена стала першою українкою в історії, яка виступила на понад п'яти Олімпійських іграх. На її рахунку золото в Афінах-2004, дві бронзи у Лондоні-2012 та срібло у парі з Олегом Омельчуком у Токіо-2020.

Це був останній виступ Олени Костевич на Олімпіаді-2024, у жодному виді стрільби вона не подолала кваліфікацію.

Раніше 39-річна українка в парі з Віктором Банькіним не зуміла подолати відбірковий етап у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 м у міксті. Також Костевич не змогла кваліфікуватися до фіналу у кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію сьомого змагального дня Олімпійських ігор 2024.