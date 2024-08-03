17-річна Макінтош — дворазова чемпіонка Парижа-2024, її мама виступала на Олімпіаді-1984, а сестра успішна фігуристка

Олімпіада в Парижі подарувала нам ще одну красиву історію. Сімейну.

Джилл Горстед була олімпійкою: вона брала участь у Літніх Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі, де пройшла до фіналу B на дистанції 200 метрів батерфляєм серед жінок, показавши час 2:13.49, і фінішувавши першою у втішному запливі (дев'ятий у загальному заліку).

Джилл Горстед

Після цього Горстед навчалася в університеті Флориди в Гейнсвіллі і брала участь у змаганнях Національної університетської атлетичної асоціації (NCAA) і Південно-Східної конференції (SEC) у команді Florida Gators з плавання та стрибків у воду тренера Ренді Різа.

Під час своєї кар'єри в коледжі з плавання вона здобула всеамериканські нагороди в плаванні на 200 ярдів батерфляєм і комплексній естафеті на 400 ярдів. Вона закінчила університет Флориди зі ступенем бакалавра та магістра бухгалтерського обліку в 1990 та 1991 роках відповідно.

Джил разом із чоловіком Грегом Макінтошем виховують двох доньок: Брук (народилася 5 січня 2005 року) і Саммер (народилася 18 серпня 2006 року), обидві — самі по собі успішні спортсменки.

Брук — фігуристка в парах, брала участь у Зимових юнацьких Олімпійських іграх 2020 року та виграла бронзову медаль на Чемпіонаті світу з фігурного катання серед юніорів 2022-го.

Брук Макінтош і Бенджамін Мімар Getty Images

Саммер пішла стопами матері — у плавання. На Літніх Олімпійських іграх 2024 року стала дворазовою чемпіонкою світу, включно з улюбленою дисципліною своєї матері — 200 м батерфляєм, на якій оновили олімпійський рекорд.

Саммер Макінтош, Париж-2024 Getty Images

LIKE MOTHER LIKE DAUGHTER 🏊



Jill Horstead was a swimmer who specialized in the 200-metre butterfly



On Wednesday, she watched her teenage daughter Summer McIntosh become a world champion in the same event👏 pic.twitter.com/pzv3jEcFjj — CBC Olympics (@CBCOlympics) June 22, 2022

Сестри перебувають у хороших стосунках, вони завжди підтримують одна одну та допомагають у складних ситуаціях. Обидві в захваті від того, що інша може зробити під тиском. І обидві мають великі мрії спортивні мрії

"Наші батьки завжди вчили нас: якщо ви збираєтеся щось робити, робіть це. Не робіть це на півдорозі: це все, або це дійсно не варто робити. Тож я думаю, що це дуже допомогло нам з нашим менталітетом щодо обох видів спорту", — сказала Брук в одному з інтерв’ю.

Together again.



Sisters Brooke and Summer McIntosh at the rink in Mississauga today.



They both started at this rink when they were five and six years old — now taking the swimming and figure skating worlds by storm. Awesome scene here. @CBCOlympics pic.twitter.com/G4CIqdb676 — Devin Heroux (@Devin_Heroux) December 12, 2022

Саммер Макінтош лише 17. Вона уже дворазова олімпійська чемпіонка. Вона уже перевершила спортивні досягнення своєї мами. Але спортивна історія Саммер Макінтош і її сестри Брук лише починається. Така, до болю, американська історія.

Далі буде...