Молодіжний чемпіонат світу 2025: календар, трансляції та результати матчів
З 26 грудня по 5 січня в Оттаві, столиці Канади, відбудеться молодіжний чемпіонат світу з хокею 2025. Це вже 49-й за ліком чемпіонат світу U-20 під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).
У турнірі беруть участь десять команд серед гравців до 20 років: Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Словаччина та Казахстан.
Збірні були розподілені на дві групи по п'ять команд. Чотири найкращі колективи з обох груп вийдуть у плейоф.
Дві найгірші команди зіграють у матчі за право залишитися у топ-дивізіоні. Найгірша збірна вилетить до Дивізіону 1А
Група A: США, Фінляндія, Канада, Латвія, Німеччина;
Група B: Швеція, Чехія, Словаччина, Швейцарія, Казахстан.
В Україні матчі у прямому етері покаже телеканал XSport, у тому числі й на ютубі. Посилання на трансляції та результати всіх матчів доступні у цьому матеріалі "Чемпіона".
Груповий етап
Група A
26 грудня
21:30 | 📹 трансляція | США – Німеччина 10:4
27 грудня
02:30 | Фінляндія – Канада 0:4
22:30 | 📹 трансляція | Німеччина – Фінляндія 1:3
28 грудня
02:30 | Латвія – Канада 3:2 Б
22:30 | Латвія – США
29 грудня
21:30 | США – Фінляндія
30 грудня
02:30 | Канада – Німеччина
22:30 | Німеччина – Латвія
31 грудня
21:30 | Фінляндія – Латвія
1 січня
03:00 | Канада – США
Турнірна таблиця групи А
- 1. Канада (4 очки)
- 2. США (3 очки)
- 3. Фінляндія (3 очки)
- 4. Латвія (2 очки)
- 5. Німеччина (0 очок)
Група B
26 грудня
19:00 | 📹 трансляція | Словаччина – Швеція 2:5
27 грудня
00:00 | Чехія – Швейцарія 5:1
20:00 | 📹 трансляція | Швейцарія – Словаччина 1:2
28 грудня
00:00 | Швеція – Казахстан 8:1
20:00 | Казахстан – Чехія
29 грудня
19:00 | Швейцарія – Швеція
30 грудня
00:00 | Чехія – Словаччина
20:00 | Словаччина – Казахстан
31 грудня
19:00 | Казахстан – Швейцарія
1 січня
00:00 | Швеція – Чехія
Турнірна таблиця групи B
- 1. Швеція (6 очок)
- 2. Чехія (3 очки)
- 3. Словаччина (3 очки)
- 4. Швейцарія (0 очок)
- 5. Казахстан (0 очок)
Плейоф
Поєдинки на вибування розпочнуться 2 січня 2025 року зі стадії 1/4 фіналу.
Матч за збереження прописки
2 січня
18:00 | 📹 трансляція | А5 – В5
1/4 фіналу
2 січня
19:00 | 📹 трансляція | А1 – В4
21:30 | 📹 трансляція | В2 – А3
00:00 | 📹 трансляція | В1 – А4
02:30 | 📹 трансляція | А2 – В3
1/2 фіналу
4 січня
22:30 | 📹 трансляція | А1/В4 – В2/А3
02:30 | 📹 трансляція | В1/А4 – А2/В3
Матч за 3 місце
5 січня
Фінал
5 січня