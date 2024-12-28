Молодіжний чемпіонат світу 2025: календар, трансляції та результати матчів

З 26 грудня по 5 січня в Оттаві, столиці Канади, відбудеться молодіжний чемпіонат світу з хокею 2025. Це вже 49-й за ліком чемпіонат світу U-20 під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

У турнірі беруть участь десять команд серед гравців до 20 років: Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Словаччина та Казахстан.

Збірні були розподілені на дві групи по п'ять команд. Чотири найкращі колективи з обох груп вийдуть у плейоф.

Дві найгірші команди зіграють у матчі за право залишитися у топ-дивізіоні. Найгірша збірна вилетить до Дивізіону 1А

Група A: США, Фінляндія, Канада, Латвія, Німеччина;

Група B: Швеція, Чехія, Словаччина, Швейцарія, Казахстан.

В Україні матчі у прямому етері покаже телеканал XSport, у тому числі й на ютубі. Посилання на трансляції та результати всіх матчів доступні у цьому матеріалі "Чемпіона".

Груповий етап

Група A

26 грудня

21:30 | 📹 трансляція | США – Німеччина 10:4

27 грудня

02:30 | Фінляндія – Канада 0:4

22:30 | 📹 трансляція | Німеччина – Фінляндія 1:3

28 грудня

02:30 | Латвія – Канада 3:2 Б

22:30 | Латвія – США

29 грудня

21:30 | США – Фінляндія

30 грудня

02:30 | Канада – Німеччина

22:30 | Німеччина – Латвія

31 грудня

21:30 | Фінляндія – Латвія

1 січня

03:00 | Канада – США

Турнірна таблиця групи А

1. Канада (4 очки)

2. США (3 очки)

3. Фінляндія (3 очки)

4. Латвія (2 очки)

5. Німеччина (0 очок)

Група B

26 грудня

19:00 | 📹 трансляція | Словаччина – Швеція 2:5

27 грудня

00:00 | Чехія – Швейцарія 5:1

20:00 | 📹 трансляція | Швейцарія – Словаччина 1:2

28 грудня

00:00 | Швеція – Казахстан 8:1

20:00 | Казахстан – Чехія

29 грудня

19:00 | Швейцарія – Швеція

30 грудня

00:00 | Чехія – Словаччина

20:00 | Словаччина – Казахстан

31 грудня

19:00 | Казахстан – Швейцарія

1 січня

00:00 | Швеція – Чехія

Турнірна таблиця групи B

1. Швеція (6 очок)

2. Чехія (3 очки)

3. Словаччина (3 очки)

4. Швейцарія (0 очок)

5. Казахстан (0 очок)

Плейоф

Поєдинки на вибування розпочнуться 2 січня 2025 року зі стадії 1/4 фіналу.

Матч за збереження прописки

2 січня

18:00 | 📹 трансляція | А5 – В5

1/4 фіналу

2 січня

19:00 | 📹 трансляція | А1 – В4

21:30 | 📹 трансляція | В2 – А3

00:00 | 📹 трансляція | В1 – А4

02:30 | 📹 трансляція | А2 – В3

1/2 фіналу

4 січня

22:30 | 📹 трансляція | А1/В4 – В2/А3

02:30 | 📹 трансляція | В1/А4 – А2/В3

Матч за 3 місце

5 січня

Фінал

5 січня