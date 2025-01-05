Фінляндія U-20 – США U-20: відеотрансляція фіналу молодіжного ЧС

У ніч з неділі 5 січня на понеділок 6-го відбудеться фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років між збірними США та Фінляндії.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 02:30 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею U-20 відбувається в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня по 5 січня. Це буде вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Молодіжна збірна Фінляндії на шляху до вирішального поєдинку в плейоф здолала збірні Словаччини та Швеції. Зазначимо, що фіни вперше з 2019 року вийшли до фіналу та можуть поборотися за золото ЧС.

США водночас є чинним володарем титулу, на шляху до фіналу вони розгромили Швейцарію, а також впевнено обіграли Чехію.

Зазначимо, що перед фіналом відбудеться поєдинок за третє місце між Швецією та Чехією.