Швеція U-20 – Чехія U-20: відеотрансляція матчу за 3 місце молодіжного ЧС

У неділю, 5 січня, відбудеться матч за бронзові нагороди молодіжного чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років між збірними Швеції та Чехії.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 22:30 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею U-20 відбувається в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня по 5 січня. Це буде вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Молодіжна збірна Швеції у чвертьфіналі в напруженому матчі здолала однолітків з Латвії (3:2), однак поступилися в близькому поєдинку Фінляндії в грі за вихід до фіналу.

Чехія не зуміла нав'язати боротьбу одноліткам з США після сенсаційної перемоги над молодіжною збірною Канади.

Зазначимо, що фінал змагань відбудеться в ніч з 5 на 6 січня, о 02:30 за київським часом.