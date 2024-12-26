Швеція та Словаччина закинули 7 шайб на двох у матчі-відкритті чемпіонату світу U-20

У четвер, 26 грудня, розпочався молодіжний чемпіонат світу з хокею серед гравців до 20 років. У матчі-відкритті турніру зійшлися збірні Словаччини та Швеції.

Поєдинок завершився з рахунком 5:2 на користь шведів.

Що цікаво, першими забили саме словаки. Вони й перемогли у першому періоді. Проте вже у другому Швеція перехопила хід гри та вийшла вперед, а 3 шайби в останні 20 хвилин зняли всі питання щодо переможця.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Група В, перший матч

26 грудня

Словаччина – Швеція 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Шайби: 1:0 – 11:53 Дворскі, 1:1 – 23:41 Бергквіст, 1:2 – 17:43 Сандін-Пеллікка, 1:3 – 43:58 Сандін-Пеллікка, 1:4 – 54:01 Сандін-Пеллікка, 1:5 – 55:29 Ерікссон, 2:5 – 58:35 Єнчко.

Сьогодні відбудеться ще 1 гра між США та Німеччиною. Стартовий свисток пролунав о 21:30 за київським часом. На нашому сайті доступна відеотрансляція поєдинку.

ЧС проходить в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

У турнірі беруть участь десять команд: Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Словаччина та Казахстан.

Збірні розподілені на дві групи по п'ять команд. Чотири найкращі колективи з обох груп вийдуть у плейоф. Дві найгірші команди зіграють у матчі за право залишитися у ТОП-Дивізіоні. Програвший вилетить до Дивізіону 1А.