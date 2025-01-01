Швеція переграла Чехію, у битві лідерів групи "А" США здолало Канаду на молодіжному чемпіонаті світу

У ніч на 1 січня відбулось два матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

США впевнено обіграло Канаду з рахунком 4:1. Ця гра вивела національну команду США на односібне перше місце у групі "А".

Швеція не помітила Чехію – 4:2 та стала односібним лідером групи "В". Чехія займає друге місце.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Група А, 1 січня

Канада – США 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Шайби: 0:1 – Г’юстон, 13:02, 1:1 – Надо, 41:58, 1:2 – Нельсон, 44:22, 1:3 – Ейсерман, 13:21, 1:4 – Леонард, 58:08.

Швеція – Чехія 4:2 (0:0, 4:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Трафф, 21:52, 2:0 – Трафф, 27:18, 2:1 – Сікора, 11:57, 3:1 – Сорум, 38:17, 4:1 – Вальберг, 38:47, 4:2 – Зале, 40:34.

Раніше, США мінімально програло Фінляндії, а Швеція без проблем розібралась з Швейцарією.