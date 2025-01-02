Казахстан не зумів втриматися в найсильнішому дивізіоні молодіжного чемпіонату світу

Сьогодні, 2 січня, відбувся матч між Казахстаном та Німеччиною за право залишитися в ТОП-Дивізіоні молодіжного чемпіонату світу з хокею.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою німців з рахунком 4:3.

Інтрига у матчі трималася до останньої хвилини, а німецька збірна вирвала перемогу лише в останньому третьому періоді. Також цікаво, що першу 20-хвилинку виграли казахи, і навіть вели у дві шайби по ходу зустрічі.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Матч за 9-10 місця, 2 січня

Німеччина – Казахстан 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – Русланулі, 04:33, 1:1 – Шефер, 04:41, 1:2 – Сітніков, 17:46, 1:3 – Гросс, 22:02, 2:3 – Шефер, 23:58, 3:3 – Тропманн, 24:19, 4:3 – Зумпф, 44:03.

За підсумками цього матчу Казахстан вилетів у другу за значимістю лігу, а ось Німеччина залишилася в найсильнішому дивізіоні.

Нагадаємо, обидві команди з однаковими показниками завершили груповий етап – по 1 очку (поразка в овертаймі) при трьох поразках в основний час.