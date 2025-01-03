Фінляндія здолала Словаччину, Чехія другий рік поспіль вибиває Канаду в 1/4 фіналу молодіжного ЧС

У ніч на 3 грудня завершилися чвертьфінальні матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею 2025.

У третій парі 1/4 фіналу збірна Фінляндії була сильнішою за Словаччину. Уже за перші чотири хвилини Суомі забили двічі, а в середині періоду довели справу до 3:0.

Надалі словаки поступово скоротили інтригу, але з 1:59 словаки пропустили п'яту шайбу і відігратися було мало шансів.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Чвертьфінали, 3 грудня

Фінляндія – Словаччина 5:3 (3:0, 1:1, 1:2)

У іншому матчі зійшлися господарі турніру збірна Канади та Чехія. Мотивації канадцям додавало те, що рік тому чехи виграли на цій стадії з рахунком 3:2, закинувши вирішальну шайбу за 1 хвилину до кінця основного часу.

Після двох періодів збірна Чехії перемагала 3:2. "Клинові листя" відновили паритет, але як і рік тому їм не вистачило концентрації. Європейська збірна закинула за 40 секунд до кінця. Господарів не врятувало зняття голкіпера.

Чехія – Канада 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Нагадаємо, раніше визначилися перші два півфіналісти турніру.