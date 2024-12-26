США – Німеччина: онлайн-трансляція матчу молодіжного чемпіонату світу з хокею

У четвер, 26 грудня, в Оттаві (Канада) розпочинається молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 в елітному дивізіоні.

Зокрема, у групі А чинні чемпіоні турніру США зіграють проти Німеччини. Рік тому американці у фіналі з рахунком 6:2 обіграли Швецію.

Зазначимо, що найтитулованішою командою турніру є Канада, в активі якої 20 золотих, 10 срібних і 5 бронзових нагород.

Трансляція зустрічі відбудеться на YouTube каналі XSPORT. Початок – о 21:30 за київським часом.

Чемпіонат проходитиме з 26 грудня по 5 січня.