Чехія не помітила Швейцарію, "суха" перемога Канади над Фінляндією на старті ЧС U-20

У ніч на 27 грудня, "набрав обертів" молодіжний чемпіонат світу з хокею серед гравців віком до 20 років.

У групі А збірна Канади впевнено перемогла Фінляндію. Фінальний свисток зафіксував рахунок 4:0.

Канадці безпомилково відіграли у захисті та забрали перший "сухарь" на міжнародній першості.

У другому матчі групи В зустрілись команди Чехії та Швейцарії, які спромоглись закинути на двох аж шість шайб. Поєдинок завершився з рахунком 5:1.

Чехія результативно помилилась лише у третьому раунді, коли рахунок був 4:0.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Група А, другий матч

27 грудня

Фінляндія – Канада 4:0 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 19:08 Маккенна, 0:2 – 25:22 Кован, 0:3 – 35:14 Пінеллі, 0:4 – 59:41 Шафер.

Група В, другий матч

27 грудня

Чехія – Швейцарія 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) Шайби: 1:0 – 04:46 Голінка, 2:0 – 26:10 Зале, 3:0 – 27:28 Кос, 4:0 – 44:31 Станчі, 4:1 – 47:08 Брайлард, 5:1 – 57:31 Сікора.

Нагадаємо, світова першість з хокею проходить в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

У турнірі беруть участь десять команд: Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Словаччина та Казахстан.

Збірні розподілені на дві групи по п'ять команд. Чотири найкращі колективи з обох груп вийдуть у плейоф. Дві найгірші команди зіграють у матчі за право залишитися у ТОП-Дивізіоні. Програвший вилетить до Дивізіону 1А.