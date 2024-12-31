Дев’ять шайб та овертайм у грі Казахстан – Словаччина на молодіжному чемпіонаті світу

У понеділок, 30 грудня, відбувся матч у межах чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

Збірна Словаччина у грі, де було забито дев’ять шайб та овертайм, зуміла "дотиснути" Казахстан у додатковий час – 5:4.

Перший період був за словаками, але казахстанці майже "витягли" цю гру. Закинувши шайбу, що дозволила їм перейти в овертайм за 30 секунд до закінчення основного часу.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Група В, 30 грудня

Словаччина – Казахстан 5:4 (3:0, 1:2, 0:2)

Шайби: 1:0 – Дворський, 08:07, 2:0 – Дворський, 13:17, 3:0 – Пекарчік, 19:51, 3:1 – Гросс, 22:02, 4:1 – Пекарчік, 32:26, 4:2 – Саркенов, 16:14, 4:3 – Нуркенов, 56:37, 4:4 – Ляпунов, 19:31, 5:4 – Стрбак, 62:55.