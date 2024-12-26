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Словаччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу-відкриття чемпіонату світу з хокею U-20

Олексій Погорелов — 26 грудня 2024, 17:45
Словаччина – Швеція: онлайн-трансляція матчу-відкриття чемпіонату світу з хокею U-20
Віктор Еклунд (Швеція)
IIHF

У четвер, 26 грудня, розпочнеться молодіжний чемпіонат світу з хокею серед гравців до 20 років.

У матчі-відкритті турніру зійдуться збірні Словаччини та Швеції.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 19:00 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею U-20 проходитиме в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня по 5 січня. Це буде вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

У турнірі братимуть участь десять команд: Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Словаччина та Казахстан.

Збірні були розподілені на дві групи по п'ять команд. Чотири найкращі колективи з обох груп вийдуть у плейоф.

Дві найгірші команди зіграють у матчі за право залишитися у ТОП-Дивізіоні. Програвший вилетить до Дивізіону 1А

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