США U-20 – Чехія U-20: відеотрансляція півфіналу молодіжного ЧС

У ніч з суботи 4 січня на неділю 5 січня відбудеться півфінал молодіжного чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років між збірними США та Чехії.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 02:30 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею U-20 відбувається в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня по 5 січня. Це буде вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Молодіжна збірна США розгромила на шляху до 1/2 фіналу команду зі Швейцарії, поєдинок завершився з рахунком 7:2. Чехія ж другий рік поспіль зуміла пройти у чвертьфіналі Канаду, яка є господарем цьогорічного турніру.

У паралельному поєдинку долю фіналіста визначать молодіжні команди Швеції та Фінляндії.

Зазначимо, що фінал змагань відбудеться в ніч з 5 на 6 січня, о 02:30 за київським часом.