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Чехія впевнено обіграла Словакію, Канада не помітила Німеччину на молодіжному чемпіонаті світу

Микита Павлів — 30 грудня 2024, 23:13
Чехія впевнено обіграла Словакію, Канада не помітила Німеччину на молодіжному чемпіонаті світу
Німеччина – Канажда
CBC

У ніч на 30 грудня відбулось два матчі у межах чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

Збірна Чехії завдяки двом закинутим шайбам ще у першому періоді здобула впевнену перемогу на Словаччиною – 4:2.

Канада "всуху" перемогла Німеччину – 3:0 та у останньому турі групового етапу зустрінеться з іншим лідером Групи А збірною США. У команд по 7 балів відповідно.

Чемпіонат світу з хокею U-20
Група А, 30 грудня

Канада – Німеччина 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Бонк, 10:20, 2:0 – Прайс, 44:58, 3:0 – Катафорд, 59:57.

Група В, 30 грудня

Чехія – Словаччина – 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 1:0 – Градец, 11:12, 2:0 – Шимек, 15:10, 2:1 – Цизар, 30:48, 3:1 – Сале, 37:21, 4:1 – Зале, 48:48, 4:2 – Дворски, 54:52.

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