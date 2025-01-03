Швеція U-20 – Фінляндія U-20: відеотрансляція півфіналу молодіжного ЧС

У суботу, 4 січня, відбудеться півфінал молодіжного чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років між збірними Швеції та Фінляндії.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 22:30 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею U-20 відбувається в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня по 5 січня. Це буде вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Молодіжна збірна Швеції на шляху до 1/2 фіналу в напруженому матчі здолала однолітків з Латвії (3:2). Фінляндія своєю чергою виявилася сильнішою за Словаччину.

У паралельному півфіналі США U-20 зіграє з Чехією U-20, яка здолала господарів турніру з Канади.

Зазначимо, що фінал змагань відбудеться в ніч з 5 на 6 січня, о 02:30 за київським часом.