Чехи закинули 14 шайб Казахстану, Латвія програла США на молодіжному чемпіонаті світу

У ніч з 28 на 29 грудня відбулися два матчі в межах чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

Збірна Чехії не мала проблем із Казахстаном. Після двох періодів чехи мали перевагу в одинадцять шайб, що дозволило не форсувати події в останній 20-хвилинці, але все одно і її збірна Чехії завершила на свою користь. Чехія перемогла із загальним рахунком 14:2.

Збірна Латвії, яка у другий ігровий день зробила гучну сенсацію, перемігши Канаду, не змогла повторити свій подвиг у грі проти США. "Зірково-смугасті" на останній період виходили з гандикапом у чотири шайби. Європейська команда зуміла відзначитися голом престижу, але не більше.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Група A-B, 3 день, 27-28 грудня

Група А

Казахстан – Чехія 2:14 (1:4, 0:8, 1:2)

Група В

Латвія – США 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Турнірна таблиця:

ЧС відбувається в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

У турнірі беруть участь десять команд: Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Словаччина та Казахстан.

Збірні розподілені на дві групи по п'ять команд. Чотири найкращі колективи з обох груп вийдуть у плейоф. Дві найгірші команди зіграють у матчі за право залишитися у ТОП-Дивізіоні.