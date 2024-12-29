Швеція без проблем розібралася зі Швейцарією на молодіжному чемпіонаті світу

Сьогодні, 29 грудня, відбувся один матч в межах чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

Збірна Швеції не мала проблем зі Швейцарією. Після двох періодів шведи мали перевагу в 5 шайб. Тож навіть 4 голи в останній 20-хвилинці жодним чином не вплинув на кінцевий результат.

Варто відзначити високу реалізацію більшості в останньому періоді у швейцарців. Вони забили всі 4 шайби у більшості.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Група B, 29 грудня

Швейцарія – Швеція 5:7 (1:3, 0:3, 4:1)

Зауважимо, що сьогодні відбудеться ще 1 гра у групі A за участі США та Фінляндії. Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

ЧС відбувається в Оттаві, столиці Канади, і триватиме до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

У турнірі беруть участь десять команд: Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Словаччина та Казахстан.

Збірні розподілені на дві групи по п'ять команд. Чотири найкращі колективи з обох груп вийдуть у плейоф. Дві найгірші команди зіграють у матчі за право залишитися у ТОП-Дивізіоні.