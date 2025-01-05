Визначилися фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею

У ніч із 4 на 5 січня відбулися півфінальні матчі молодіжного чемпіонату світу з хокею.

У першій грі зійшлися Швеція та Фінляндія. Перші двадцять хвилин команди грали обережно, але наступного періоду було аж 5 шайб на двох. У середині третього періоду шведи зрівняли рахунок.

Поєдинок перейшов в овертайм, де тривалий час шанси вирвати перемогу мали як одні, так й інші. Все таки доля більше симпатизувала фінам – Раутайнен пробив голкіпера Швеції та вивів Суомі до фіналу.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20 – 1/2 фіналу

5 січня

Швеція – Фінляндія 3:4 (в овертаймі) (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)

В іншій півфінальній дуелі зійшлися США та Чехія. За 33 хвилини гри рахунок був 1:1. Потім "зірково-смугасті" вийшли вперед. Чехи почали грати більш ризиковано та сумбурно, що дозволяло американцям чекати їхніх помилок.

До кінця гри команда США закинула двічі і впевнено вийшла до вирішального матчу турніру.

США – Чехія 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Чемпіонат світу з хокею U-20 відбувається в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня по 5 січня. Це буде вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Зазначимо, що фінал змагань відбудеться в ніч з 5 на 6 січня, о 02:30 за київським часом.