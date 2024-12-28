Латвія здолала Канаду, Словаччина обіграла Швейцарію на молодіжному чемпіонаті світу

У ніч з 27 на 28 грудня відбулися чотири матчі в межах чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

Збірна Словаччини мінімально обіграла однолітків зі Швейцарії, закинувши переможну шайбу в третьому періоді.

Фінляндія впевнено обіграла суперників з Німеччини, а Швеція не залишила шансів Казахстану, закинувши 8 шайб.

Сенсацією ігрового дня стала поразка Канади від збірної Латвії U-20. Канадці вийшли вперед у другому періоді, однак втратили перевагу в третьому і гра перейшла до овертаймів, а згодом і до булітів, де сильнішими виявилися латвійцій.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Група A-B, 2 тур, 27-28 грудня

Швейцарія – Словаччина 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Німеччина – Фінляндія 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Швеція – Казахстан 8:1 (5:0, 1:1, 2:0)

Латвія – Канада 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

ЧС відбувається в Оттаві, столиці Канади, з 26 грудня до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

У турнірі беруть участь десять команд: Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Словаччина та Казахстан.

Збірні розподілені на дві групи по п'ять команд. Чотири найкращі колективи з обох груп вийдуть у плейоф. Дві найгірші команди зіграють у матчі за право залишитися у ТОП-Дивізіоні. Програвший вилетить до Дивізіону 1А.