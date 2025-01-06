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Чехія в затяжній серії булітів обіграла Швецію в матчі за бронзу молодіжного ЧС

Станіслав Лисак — 6 січня 2025, 01:51
Чехія в затяжній серії булітів обіграла Швецію в матчі за бронзу молодіжного ЧС
IIHF

Молодіжна збірна Чехії з хокею здобула перемогу над однолітками зі Швеції в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з хокею серед гравців до 20 років.

Команди обмінялися закинутими шайбами в першому та другому періоді та за рахунку 2:2 перейшли до оверйтаму, де сильнішого виявити не вдалося.

Команди виконали по 14 булітів, щоб визначити переможця. Капітан чеської команди Едуард Сале двічі поспіль обіграв воротаря та приніс своїй команді другу поспіль бронзу молодіжного чемпіонату світу з хокею.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею U-20
Матч за третє місце, 5 січня

Швеція U-20 – Чехія U-20 2:2 (2:3 по булітах)

Шайби: 0:1 – 03:47 Штанцл, 1:1 – 12:31 Едстрем, 1:2 – 29:27 Сале, 2:2 – 35:40 Едстрем

Швеція минулого року стала другою, однак на шляху до фіналу змагань, що відбуваються в столиці Канади, Оттаві, "три корони" програли Фінляндії.

Фіни зустрінуться у матчі за золоті нагороди з молодіжною збірною США, яка впевнено обіграла Чехію в півфіналі.

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