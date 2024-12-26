Швейцарія – Словаччина: онлайн-трансляція матчу молодіжного чемпіонату світу з хокею U-20

У п'ятницю, 27 грудня, відбудуться матчі другого туру групового етапу молодіжного чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

У першій грі туру зійдуться збірні Швейцарії та Словаччини, які опинилися в групі В, разом із Чехією, Казахстаном та Швецією.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з хокею U-20 проходитиме в канадській Оттаві з 26 грудня по 5 січня.

Найтитулованішою командою цього турніру є збірна Канади, яка 20 разів вигравала чемпіонат світу. Ще десять разів канадці ставали срібним призером та п'ять разів здобували "бронзу".