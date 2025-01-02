Визначився перший півфіналіст молодіжного чемпіонату світу

Сьогодні, 2 січня, відбувся перший чвертьфінал в межах чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

Збірна Швеції з мінімальною перевагою здолала головну сенсацію турніру Латвію. Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Після першого періоду, в якому шведи двічі розписалися у воротах суперника і не пропустили жодної шайби, здавалося, що проблем у фаворитів не буде. Проте у другій 20-хвилинці Латвія скоротила відставання до одного голу.

Тож інтрига трималася до останньої хвилини. Проте у третьому періоді жодна з команд так і не змогла реалізувати бодай один кидок.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Чвертьфінали, 2 січня

Швеція – Латвія 3:1 (2:0, 1:2, 0:0)

Шайби: 1:0 – Форсф’яль, 08:30, 2:0 – Вальберг, 09:52, 3:0 – Едстрем, 23:57, 3:1 – Матейко, 30:13, 3:2 – Матейко, 38:50.

Нагадаємо, сьогодні, також проходить ще один чвертьфінал між збірними США та Швейцарії. З розкладом чвертьфінальних матчів можна ознайомитись тут.

ЧС відбувається в Оттаві, столиці Канади, і триватиме до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).

Напередодні відбувся матч між Казахстаном та Німеччиною за право залишитися в ТОП-Дивізіоні молодіжного чемпіонату світу з хокею.