Жіночий Євро-2025: розклад та результати матчів
З 2 по 27 липня 2025 року у Швейцарії відбудеться чемпіонат Європи з футболу серед жінок. Цей престижний турнір, організований під егідою УЄФА, збере 16 найсильніших жіночих національних збірних Європи.
Матчі проходитимуть на провідних стадіонах восьми міст-господарів: Базель, Берн, Женева, Цюрих, Санкт-Галлен, Люцерн, Тюн та Сьйон.
Загалом на турнірі заплановано 31 матч, очікується понад 600 000 глядачів на стадіонах та понад півмільярда телевізійних глядачів у понад 190 країнах світу.
Євро-2025 має стати важливим етапом розвитку жіночого футболу в Європі, продовжуючи тенденцію зростання популярності та професіоналізації цього виду спорту.
Груповий етап
Учасники були розподілені на чотири групи, по чотири команди в кожній. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/4 фіналу турніру.
Група A
- 2 липня | 🕖 19:00 | Ісландія – Фінляндія 0:1
- 2 липня | 🕙 22:00 | Швейцарія – Норвегія 1:2
- 6 липня | 🕖 19:00 | Норвегія – Фінляндія 2:1
- 6 липня | 🕙 22:00 | Швейцарія – Ісландія 2:0
- 10 липня | 🕙 22:00 | Фінляндія – Швейцарія
- 10 липня | 🕙 22:00 | Норвегія – Ісландія
Група B
- 3 липня | 🕖 19:00 | Бельгія – Італія 0:1
- 3 липня | 🕙 22:00 | Іспанія – Португалія 5:0
- 7 липня | 🕖 19:00 | Іспанія – Бельгія 6:2
- 7 липня | 🕙 22:00 | Португалія – Італія 1:1
- 11 липня | 🕙 22:00 | Італія – Іспанія
- 11 липня | 🕙 22:00 | Португалія – Бельгія
Група C
- 4 липня | 🕖 19:00 | Данія – Швеція 0:1
- 4 липня | 🕙 22:00 | Німеччина – Польща 2:0
- 8 липня | 🕖 19:00 | Німеччина – Данія
- 8 липня | 🕙 22:00 | Польща – Швеція
- 12 липня | 🕙 22:00 | Швеція – Німеччина
- 12 липня | 🕙 22:00 | Польща – Данія