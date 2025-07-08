Жіночий Євро-2025: розклад та результати матчів

З 2 по 27 липня 2025 року у Швейцарії відбудеться чемпіонат Європи з футболу серед жінок. Цей престижний турнір, організований під егідою УЄФА, збере 16 найсильніших жіночих національних збірних Європи.

Матчі проходитимуть на провідних стадіонах восьми міст-господарів: Базель, Берн, Женева, Цюрих, Санкт-Галлен, Люцерн, Тюн та Сьйон.

Загалом на турнірі заплановано 31 матч, очікується понад 600 000 глядачів на стадіонах та понад півмільярда телевізійних глядачів у понад 190 країнах світу.

Євро-2025 має стати важливим етапом розвитку жіночого футболу в Європі, продовжуючи тенденцію зростання популярності та професіоналізації цього виду спорту.

Груповий етап

Учасники були розподілені на чотири групи, по чотири команди в кожній. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/4 фіналу турніру.

Група A

2 липня | 🕖 19:00 | Ісландія – Фінляндія 0:1

2 липня | 🕙 22:00 | Швейцарія – Норвегія 1:2

6 липня | 🕖 19:00 | Норвегія – Фінляндія 2:1

– Фінляндія 6 липня | 🕙 22:00 | Швейцарія – Ісландія 2:0

– Ісландія 10 липня | 🕙 22:00 | Фінляндія – Швейцарія

10 липня | 🕙 22:00 | Норвегія – Ісландія

Група B

3 липня | 🕖 19:00 | Бельгія – Італія 0:1

3 липня | 🕙 22:00 | Іспанія – Португалія 5:0

– Португалія 7 липня | 🕖 19:00 | Іспанія – Бельгія 6:2

– Бельгія 7 липня | 🕙 22:00 | Португалія – Італія 1:1

11 липня | 🕙 22:00 | Італія – Іспанія

11 липня | 🕙 22:00 | Португалія – Бельгія

Група C

4 липня | 🕖 19:00 | Данія – Швеція 0:1

4 липня | 🕙 22:00 | Німеччина – Польща 2:0

– Польща 8 липня | 🕖 19:00 | Німеччина – Данія

8 липня | 🕙 22:00 | Польща – Швеція

12 липня | 🕙 22:00 | Швеція – Німеччина

12 липня | 🕙 22:00 | Польща – Данія

Група D