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Жіночий Євро-2025: розклад та результати матчів

Денис Шаховець — 8 липня 2025, 09:25
УЄФА
Жіночий Євро-2025: розклад та результати матчів

З 2 по 27 липня 2025 року у Швейцарії відбудеться чемпіонат Європи з футболу серед жінок. Цей престижний турнір, організований під егідою УЄФА, збере 16 найсильніших жіночих національних збірних Європи.

Матчі проходитимуть на провідних стадіонах восьми міст-господарів: Базель, Берн, Женева, Цюрих, Санкт-Галлен, Люцерн, Тюн та Сьйон.

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Загалом на турнірі заплановано 31 матч, очікується понад 600 000 глядачів на стадіонах та понад півмільярда телевізійних глядачів у понад 190 країнах світу.

Євро-2025 має стати важливим етапом розвитку жіночого футболу в Європі, продовжуючи тенденцію зростання популярності та професіоналізації цього виду спорту.

Груповий етап

Учасники були розподілені на чотири групи, по чотири команди в кожній. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до 1/4 фіналу турніру.

Група A

  • 2 липня | 🕖 19:00 | Ісландія – Фінляндія 0:1
  • 2 липня | 🕙 22:00 | Швейцарія – Норвегія 1:2
  • 6 липня | 🕖 19:00 | Норвегія – Фінляндія 2:1
  • 6 липня | 🕙 22:00 | Швейцарія – Ісландія 2:0
  • 10 липня | 🕙 22:00 | Фінляндія – Швейцарія
  • 10 липня | 🕙 22:00 | Норвегія – Ісландія

Група B

  • 3 липня | 🕖 19:00 | Бельгія – Італія 0:1
  • 3 липня | 🕙 22:00 | Іспанія – Португалія 5:0
  • 7 липня | 🕖 19:00 | Іспанія – Бельгія 6:2
  • 7 липня | 🕙 22:00 | Португалія – Італія 1:1
  • 11 липня | 🕙 22:00 | Італія – Іспанія
  • 11 липня | 🕙 22:00 | Португалія – Бельгія

Група C

  • 4 липня | 🕖 19:00 | Данія – Швеція 0:1
  • 4 липня | 🕙 22:00 | Німеччина – Польща 2:0
  • 8 липня | 🕖 19:00 | Німеччина – Данія
  • 8 липня | 🕙 22:00 | Польща – Швеція
  • 12 липня | 🕙 22:00 | Швеція – Німеччина
  • 12 липня | 🕙 22:00 | Польща – Данія

Група D

  • 5 липня | 🕖 19:00 | Уельс – Нідерланди 0:3
  • 5 липня | 🕙 22:00 | Франція – Англія 2:1
  • 9 липня | 🕖 19:00 | Англія – Нідерланди
  • 9 липня | 🕙 22:00 | Франція – Уельс
  • 13 липня | 🕙 22:00 | Нідерланди – Франція
  • 13 липня | 🕙 22:00 | Англія – Уельс
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